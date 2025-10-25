«Дима к этому руку приложил». Меньшова развеяла слухи о романе с Нагиевым

Актриса театра и кино Юлия Меньшова оказалась в центре пиар-хода телеведущего Дмитрия Нагиева. Слухи об их романе появились в 2002 году после беседы в программе «Продолжение следует», рассказала телеведущая в шоу «50 вопросов».

Интервью, где у Юлии якобы выпал проводочек, активно обсуждали в конце 2024-го. Пользователи Сети предположили, что флирт между Меньшовой и Нагиевым перерос в романтические отношения.

«Дима к этому приложил руку. Я тогда не понимала, что это пиар называется. Спустя пару лет я приехала на „Кинотавр“. И вот он меня видит и говорит: „Пойдем вместе пройдемся“. Я даже охнуть не успела, не поняла зачем», — рассказала она.

Позже Меньшова поняла, что Нагиев сделал это для того, чтобы подогреть интерес публики к своей персоне. По словам телеведущей, Дмитрий в те годы был мастером инфоповодов. Сейчас эту историю она вспоминает с улыбкой.

Ранее Юлия Меньшова призналась, что в молодости у нее было много романов. При этом, как отметила телеведущая, она долгое время не понимала, что привлекательна.