Дима Билан признался в диагностированном предраковом состоянии

Дима Билан признался в предраковом состоянии и опроверг слухи о ВИЧ

Певец Дима Билан признался в проблемах со здоровьем, из-за которых в 2022 году ему пришлось лечь на сложную операцию. Об этом артист рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец .

Артист подчеркнул, что занимавшиеся его лечением врачи диагностировали предонкологическое состояние, но конкретный диагноз раскрыть отказался. Билан подчеркнул, что именно тогда появились ложные слухи, что он заразился ВИЧ.

Певец добавил, что после перенесенного лечения может считать себя полностью здоровым человеком.

«Единственное, после перелома, например, у меня система сосудов немножко здесь, на левой ноге, поехала — синее колено. А в остальном прямо все, слава богу, хорошо», — заявил Билан.

Прошедшая в минувшую субботу, 7 июня, национальная телевизионная премия в области популярной музыки «Муз-ТВ» принесла певцу Диме Билану одну награду в номинации «Легендарный исполнитель». Она стала вторым призом артиста на юбилейном вручении премии.

Первую «тарелку» артист получил в номинации «Лучшее видео» вместе с коллегой Мари Краймбрери за клип It’s My Life.