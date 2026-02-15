Дима Билан признался, кто отвечает поклонникам в его соцсетях

Билан рассказал, что сам отвечает на комментарии в интернете

Певец Дима Билан заявил, что лично читает и отвечает на комментарии поклонников в соцсетях, а не поручает это команде. Об этом он рассказал Super.ru перед выступлением.

«Я же не в безвоздушной среде живу, конечно, читаю. А что тут сложного?» — спросил артист.

Билан добавил, что его альтер-эго в курсе всех актуальных мемов и подыгрывает фанатам. Певец также пошутил: если он попросил кого-то извиниться в комментариях, значит, человек «сорвал джекпот».

Год назад Билан рассказывал о серьезных проблемах со здоровьем. В 2022 году он перенес сложную операцию из-за предонкологического состояния. Врачи диагностировали заболевание вовремя, что позволило избежать тяжелых последствий.

Тогда же появились ложные слухи о заражении ВИЧ, которые артист опроверг. После лечения Билан считает себя полностью здоровым.