Диброва призналась, что бывший муж был «злым полицейским» в воспитании детей

Полина Диброва рассказала, как в семье распределялись обязанности по воспитанию троих сыновей, рожденных в браке с телеведущим Дмитрием Дибровым. Своими воспоминаниями она поделилась после совместного празднования 11-летия среднего сына Ильи, написало издание Voice .

В первые годы семейной жизни именно она отвечала за воспитание детей и бытовые вопросы, тогда как супруг занимался созданием атмосферы и чаще выступал в роли доброго родителя.

Однако с взрослением мальчиков ситуация изменилась. Как отметила Диброва, в подростковом возрасте воспитание сыновей во многом должен брать на себя отец.

«И Дима взял на себя роль этого злого полицейского, более строгого. Мужское слово, мужская рука, мужской закон», — сказала она.

Ранее Дибров выдал достаточно необычный метод воспитания старшего, 16-летнего сына, надеясь отучить его от желания вести роскошный образ жизни. Он посадил юношу в красный Ferrari.