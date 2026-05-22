Дибров украл у телеведущего Молчанова идею с загородным домом

Телеведущий Дмитрий Дибров, назвавший загородный дом в честь супруги Полины, позаимствовал эту идею у коллеги Владимира Молчанова. Об этом KP.RU рассказала знакомая и соседка семьи Анна.

По словам женщины, Молчанов жил то в Москве, то на отцовской даче в Рузе, где на доме висела табличка «вилла Консуэло». Телеведущий назвал дачу в честь жены, с которой они прожили вместе больше полувека, до самой ее смерти.

«Кстати, об этом знал ведущий Дибров и позже сплагиатил и назвал свой дом на Рублевке „вилла Полина“ в честь своей молодой жены», — сказала она.

Консуэло Сегура умерла в декабре 2022 года в больнице. Молчанов скончался 13 мая 2026 года от неизлечимой болезни.

После развода с Полиной Дибров признался, что у него появилась новая возлюбленная — Екатерина Гусева, которая вдохновила его на перемены во внешности.