Ди Каприо высмеяли за страсть к молоденьким девушкам

Ведущая «Золотого глобуса» Глейзер высмеяла Ди Каприо за роман с молодой моделью

Ведущая церемонию вручения премии «Золотой глобус» стендап-комик Никки Глейзер позволила себе резкую шутку в адрес актера Леонардо Ди Каприо, высмеяв его склонность к отношениям с молодыми девушками. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Во время награждения она выделила профессиональные достижения 51-летнего актера.

«Бесчисленное количество культовых ролей, и ты работал с великими режиссерами. Ты получил три „Золотых глобуса“ и „Оскар“», — заявила ведущая со сцены.

Потом комик переключилась на шутки о личной жизни Ди Каприо и отметила его роман с 27-летней моделью Витторией Черетти.

«Самое удивительное в том, что тебе удалось достичь таких высот, пока твоей возлюбленной еще нет тридцати», — с сарказмом сказала Глейзер.

Ранее Леонардо Ди Каприо получил титул «Артист года». Он почти 30 лет в кино, зрители продолжают наблюдать за его творчеством.