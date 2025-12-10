Леонардо Ди Каприо получил звание «Артист года»

Актер Голливуда Леонардо Ди Каприо получил титул «Артист года» согласно мнению журнала Time. Об этом сообщило ИА НСН.
Несмотря на многочисленные номинации на престижную кинопремию «Оскар» и почти 30-летнее присутствие в кинематографическом мире, зрители продолжают внимательно наблюдать за его творчеством.
Time указал на любопытный факт: хотя в начале карьеры Ди Каприо не гнался за славой мегазвезды, теперь, став культовым деятелем индустрии, он неизбежно ассоциируется именно с таким статусом. Актер сумел сохранить внимание публики и уважение профессионалов.
