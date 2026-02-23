Американские следователи якобы обнаружили в файлах финансиста Джеффри Эпштейна зашифрованную переписку актера Леонардо Ди Каприо с режиссером Вуди Алленом. Об этом сообщило издание The People’s Voice , чьи публикации зачастую содержат недостоверную информацию.

Артисты якобы неоднократно упоминали «вяленое мясо», «детский сливочный сыр», а также другие кодовые слова на фоне разговоров о детях с черного рынка, «пунктах меню» и «каннибальской операции». Последнюю проводил шеф-повар, специализирующийся на приготовлении человеческого мяса для представителей мировой элиты.

Авторы издания также отметили, что в интернете давно ходили слухи, что голливудские звезды, могли входить в сатанинскую сеть каннибалов.

Ранее в Великобритании сообщили, что Эпштейн арендовал шесть тайных складов в США, опасаясь возможного обыска. Там он скрывал диски и компьютеры с его острова, а также компрометирующие фотографии.