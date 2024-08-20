Певица Алена Апина показала фигуру после похудения на 14 килограммов

Исполнительница Алена Апина похудела на 14 килограммов. В социальной сети Instagram* она показала фигуру в обтягивающем комбинезоне на фото.

«Здоровый сон, минус алкоголь (совсем), злой тренер и лютый хореограф. И, конечно, репетиции к концертам в ноябре», — поделилась артистка секретами своего похудения.

На опубликованном снимке Апина позировала на белом фоне среди красных воздушных шаров. Для фотосессии она выбрала черный облегающий блестящий комбинезон с глубоким декольте.

Поклонники в комментариях под постом отметили красоту артистки и ее шикарную фигуру.

«Алена Апина хорошеет с каждым годом», «Цветет прямо на глазах и выглядит прекрасно», «Нереальная красотка», — написали пользователи.

Весной Апина признавалась, что сделала пластику из-за комплексов. По словам певицы, ей тяжело было воспринимать критику внешности.

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