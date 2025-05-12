Детей Блиновской потребовали лишить квартиры в Москве

У детей королевы марафонов Елены Блиновской потребовали отобрать московскую квартиру. Отец блогера мог купить элитную недвижимость в столице и переписать на внуков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты выяснили, что отец Блиновской Олег Останин пять лет назад заключил договор дарения. На внуков переписали долю квартиры площадью 152 квадратных метра на Серпуховском Валу в ЖК «Донской олимп». Жилье стоит около 136 миллионов рублей. Теперь управляющий имуществом просит суд признать тот договор недействительным.

Также Останин владеет одним помещением в Химках, одним в Ярославской области и 11 — в Москве. Кроме того, в столице за ним числятся два машиноместа. Управляющий требует лишить его этой недвижимости, потому что ее могли приобрести на деньги, заработанные с марафонов.

Блиновскую осудили на пять лет по статьям об уклонении от уплаты налогов, неправомерном обороте средств платежей и отмывании денег, приобретенных преступным путем. Блогер обжаловала приговор.