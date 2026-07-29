Десять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах

Американского актера и солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето обвинили в домогательствах и интимной связи с несовершеннолетней. Претензии выдвинули 10 женщин, сообщила информационная служба «Би-би-си» .

Одна из них утверждает, что подверглась насилию в ванной мотеля в 17 лет. Другая рассказала, что звезда угрожал ей изнасилованием в гостиничном номере.

Третья заявила, что вступила с Лето в половую связь в Калифорнии в 17 лет — в этом штате возраст согласия составляет 18 лет, что квалифицируется как изнасилование несовершеннолетней. По ее словам, актер проигнорировал разговор о возрасте.

Четвертая женщина сообщила, что в 16 лет получала от актера непристойные звонки и предложения заняться сексом. Позже ей прислали соглашение о неразглашении, но она отказалась подписывать бумагу.

Еще пять женщин заявили, что в юности получали от Лето странные и откровенно сексуальные звонки. Одна из них рассказала, что в 14 лет на автограф-сессии он сделал пошлое замечание о ее груди и приказал охране отвести за кулисы. Ее мать поговорила с Лето, но он повторил комментарий.

Все 10 женщин дали интервью для документального фильма BBC «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда». Жертвы называли его поведение пугающим и хищническим.