09 июня 2025 20:04 Джареда Лето обвинили в домогательствах. Он приставал к девушкам-подросткам 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Девять женщин обвинили вокалиста рок-группы 30 Seconds To Mars, актера Джареда Лето в сексуальных домогательствах. Он флиртовал с подростками и показывал им пенис. Жертвы назвали поведение артиста «хищническим, пугающим и неприемлемым».

Названивал по ночам Одна из потерпевших сообщила, что Лето подошел к ней у кафе в Лос-Анджелесе в 2006 году, когда ей было 16 лет. По словам девушки, артист схватил ее за руку и после короткого разговора взял ее номер телефона. Через несколько дней актер позвонил подростку, чтобы пригласить ее на вечеринку. «Я не знаю, был ли он под кайфом или что-то в этом роде… Это был самый странный, самый отвратительный голос», — отметила женщина и добавила, что отказалась от приглашения. Музыкант продолжал ей названивать, причем всегда в час, два и три ночи. Он пытался разузнать о сексуальном опыте девушки, сообщило Air Mail.

Фото: РИА «Новости»

Дразнил, флиртовал и показывал пенис Модель Лора Ла Рю рассказала о похожем опыте. В 2008 году девушке также было 16 лет. На мероприятии в частной резиденции в Беверли-Хиллз Лето «пристально наблюдал за ней». После знакомства актер и модель стали общаться по электронной почте. В итоге девушка посетила дом Лето в 2009 году. «Я помню, как он дразнил меня все время, пока я была там. Он флиртовал со мной. Он наклонялся ближе, затем отстранялся, как будто это была игра», — сообщила Ла Рю. Представитель музыканта заявил, что их переписка не содержала ничего сексуального и неуместного, а модель якобы позже устроилась работать личным помощником Лето. Сама женщина это отрицает. Во время другого визита артист вышел из комнаты совершенно голым, вспомнила девушка. «Он просто вышел, выставив член, как будто это было в порядке вещей… Я подумала, что, может быть, так поступают взрослые мужчины», — рассказала Ла Рю.

Фото: РИА «Новости»

«Я хочу, чтобы ты плюнула на это» Другая женщина поделилась, что они с Лето начали переписываться, когда она еще была несовершеннолетней. Музыкант задавал девушке неуместные вопросы, например, о сексе с мальчиками. Однажды артист «внезапно вытащил свой пенис и начал мастурбировать». «Затем он подошел, схватил мою руку и положил ее на себя. Он наклонился и сказал: „Я хочу, чтобы ты плюнула на это“», — заявила потерпевшая. Хищническое, ужасающее и неприемлемое Диджей и музыкальный продюсер из Лос-Анджелеса Элли Тейлз назвала Лето подонком, который напал на нее, когда ей было 17 лет. «Он знал мой возраст, и ему было все равно. То, что он сделал, было хищническим, ужасающим и неприемлемым», — заявила девушка.