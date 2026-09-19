Депардье решил отказаться от переезда в Россию

Французский актер Жерар Депардье рассматривал переезд в Россию, но отказался из-за опасений по поводу реакции французских судов. Об этом РИА «Новости» рассказал продюсер Арно Фрилле, директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже.

«Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: „Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю“», — сказал Фрилле.

По словам продюсера, актер очень любит Россию. И именно поэтому «он — идеальная мишень для „благомыслящих“».

Во Франции на Депардье началась «охота» после выхода видеосюжета на центральном канале, где его обвиняли в домогательствах. Позже сюжет признали сфабрикованным.

Последней работой актера стал небольшой фильм с Фанни Ардан в Португалии. Сейчас он живет во Франции, ведет замкнутый образ жизни и, по словам Фрилле, занимается виноделием в своем шато.