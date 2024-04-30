Дениса Майданова увезла скорая с отеком Квинке в Москве | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 17:06 Дениса Майданова увезла скорая с отеком Квинке в Москве «112»: у Дениса Майданова случился отек Квинке по пути на конкурс «Я горжусь» Stringer/NEWS.ru/globallookpress

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Певец Денис Майданов почувствовал себя плохо в Москве, когда ехал на музыкальный конкурс. Его пришлось госпитализировать из-за сильнейшей аллергии, сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, Майданов готовился к выступлениям, в том числе на 9 Мая. Во вторник в театре на Суворовской площади он почувствовал резкое головокружение, а затем стал задыхаться. Коллеги сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Медики забрали артиста в больницу, где ему диагностировали отек Квинке.

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Брат Майданова уточнил журналистам, что у музыканта пневмония. Несмотря на болезнь, он отправился на конкурс-смотр «Я горжусь» в Театр Российской Армии. По пути принял лекарства, которые ему выписали врачи и почувствовал недомогание.

Майданова поместили в медучреждение. Врачи снимают симптомы аллергии.

Ранее сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Дмитрий сообщил, что отец пролежит в больнице еще как минимум неделю. Он уже пошел на поправку после перенесенного инфаркта.