Денис Майданов после приступа вышел на связь и рассказал, что будет с концертами | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 22:13 Денис Майданов после приступа вышел на связь и рассказал, что будет с концертами Певец Майданов после приступа аллергии заявил, что намеченные концерты состоятся РИА «Новости»

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Все запланированные концерты певца Дениса Майданова состоятся, несмотря на аллергию артиста. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Музыкант отметил, что в последнюю неделю страдал от крепкого кашля. Врачи диагностировали правостороннюю пневмонию. Вокалист отказался от госпитализации, потому что чувствовал себя нормально.

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«Купил по пути выписанные врачом препараты. Съел антибиотик. Через 15 минут началась сильная аллергическая реакция, начался отек Квинке», — признался Майданов.

Спасло артиста оказавшееся под рукой средство от аллергии. Также на место приехали медики и сделали гормональный укол. Все кончилось благополучно, сейчас знаменитость находится под наблюдением врачей.

«Все запланированные в стране с 4 по 11 мая мероприятия и концерты с моим участием — состоятся!» — заверил артист.

В конце Майданов призвал поклонников внимательнее относиться к себе и пожелал им здоровья.