Деми Мур появилась на публике в «голом» платье | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 19:15 Деми Мур появилась на публике в «голом» платье Актриса Деми Мур пришла на показ Gucci в полупрозрачном платье с декольте Photo Image Press/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Голливудская актриса Деми Мур пришла на показ Gucci в «голом» платье с декольте. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Мероприятие проходило в лондонской галерее Тейт. На показе новой круизной коллекции 61-летняя актриса появилась в длинном платье из прозрачного кружева, которое идеально подчеркивало ее силуэт. Она дополнила образ золотой цепью, черной сумкой и лакированными ботфортами.

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Актриса позировала фотографам вместе со своей собакой по кличке Пилаф.

Недавно Мур заявила, что готовится к эмоциональному прощанию с бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом из-за его болезни. Она сильно переживает из-за прогрессирующей деменции у ее экс-супруга. Актеры прожили в браке 10 лет, а после развода им удалось сохранить дружеские отношения.