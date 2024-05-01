Деми Мур начала готовиться к эмоциональному прощанию с Брюсом Уиллисом | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 15:44 Деми Мур начала готовиться к эмоциональному прощанию с Брюсом Уиллисом Деми Мур заявила, что готовится к прощанию с Уиллисом из-за его болезни Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американская модель и актриса Деми Мур сильно переживает из-за прогрессирующей деменции у ее экс-супруга Брюса Уиллиса. Она готовится к «эмоциональному прощанию» с актером, сообщило издание In Touch Weekly.

«Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть, принять радость и любовь, которые есть», — отметила Мур.

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Журналисты уточнили, что Мур и Уиллис прожили в браке 10 лет, а после развода им удалось сохранить дружеские отношения. Актриса смогла подружиться с новой супругой звезды «Крепкого орешка» Эммой Хеминг, она нередко приходила к ним в гости.

Источник издания уточнил, что Мур непросто наблюдать за тем, как Уиллис постепенно перестает узнавать родных.

Недавно Уилисса засняли папарацци в районе Шерман-Окс в Калифорнии. Актер в сопровождении своего ассистента возвращался с прогулки.