Дело закрыто. Названа причина смерти Халка Хогана

Смерть культового американского рестлера и актера Халка Хогана (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) наступила по естественным причинам. Об этом сообщила газета The California Post со ссылкой на правоохранителей.

Завершилось почти 11-месячное расследование обстоятельств смерти легенды WWE, которое не выявило никаких признаков преступления. Представитель полицейского управления Клируотера во Флориде Роб Шоу рассказал, что следователи официально признали смерть Хогана ненасильственной. Он также поблагодарил семью рестлера и их адвоката за сотрудничество

«Их готовность предоставить нашим следователям доступ к очень личной информации в то время, когда они переживали горе и трудности, была чрезвычайно ценной. Без их содействия у нас не было бы законных оснований для получения большей части информации», — отметил Шоу.

Хоган скончался 24 июля 2024 года в своем доме во Флориде. По словам близких, он находился в тяжелом состоянии после нескольких операций. В день смерти рядом с ним была жена Скай и двое медработников, заметивших, что он перестал дышать и вызвавших скорую. Рестлер скончался в больнице. Дочь Хогана Брук не раз заявляла, что у нее имеются вопросы по поводу его ухода из жизни, а также она предлагала оплатить вскрытие тела.