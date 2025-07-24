Шок для фанатов. Халк Хоган внезапно умер

В США скончался культовый рестлер Халк Хоган. О его смерти в возрасте 71 года сообщил портал TMZ Sports .

Американская икона профессионального рестлинга Халк Хоган умер рано утром в четверг, 24 июля, в своем доме в Клируотере. Как пишет TMZ Sports, к дому спортсмена прибыли медики после вызова о сердечном приступе.

На месте работали экстренные службы и полиция — Хогана увезли в больницу, однако спасти его не удалось.

Еще несколько недель назад супруга Хогана, Скай, опровергала слухи о том, что он находится в коме, утверждая, что спортсмен восстанавливается после очередной операции и его сердце «сильное». В мае рестлер перенес процедуру на шее, из-за чего, по сообщениям СМИ, якобы оказался на грани жизни и смерти.

Халк Хоган — одна из ключевых фигур в истории рестлинга, сделавшая этот вид спорта по-настоящему популярным развлечением в США. Благодаря его харизме и театрализованным выступлениям рестлинг стал востребован не только среди взрослых, но и у детей.

Хоган вошел в Зал славы WWE в 2005 году, однако через десять лет лишился этого статуса из-за скандала с расистскими высказываниями. Позже он вновь был принят в Зал славы — уже как участник собственной группировки.

Халк Хоган добился успеха и в кино: его карьера началась в 1982 году с роли в фильме «Рокки III». Он также снимался в «Без правил», «Коммандо из пригорода», «Мистер Няня» и других лентах, а популярность ему принесло реалити-шоу Hogan Knows Best.

Из-за многолетних травм Хоган перенес десятки операций и шутил, что в его теле «не осталось ни одной родной детали».

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