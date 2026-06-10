Дело в отношении Монеточки за уклонение от обязанностей иноагента передали в суд
Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*. Уголовное дело направили в суд. Ее обвинили в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«По версии следствия, признанная иностранным агентом Гырдымова* дважды привлекалась в течение года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента», — заявили в ведомстве.
Несмотря на это, она продолжила публиковать посты в соцсетях без маркировки, которая требуется по закону.
Дело направлено в Басманный суд Москвы. Сама Гырдымова* находится в межгосударственном розыске, поэтому рассмотрение пройдет без ее участия. Ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее появилась информация, что Монеточку* госпитализировали во время концерта в Риге. Звезда начала задыхаться и не смогла петь.
*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.