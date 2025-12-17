Дело укравшего iPhone рэпера Гуфа дошло до суда

Уголовное дело о грабеже в отношении рэпера Гуфа (Алексея Долматова) рассмотрит Наро-Фоминский суд. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В ведомстве заявили что вместе с артистом обвиняемым по делу проходит его приятель Геворк Саруханян.

В конце октября прошлого года Гуф вместе со знакомым поскандалили с посетителем подмосковной сауны. Саруханян держал обидчика, а рэпер сыпал угрозами и несколько раз ударил его по лицу. Перед уходом обвиняемые забрали с собой iPhone 14 Pro, принадлежащий потерпевшему.

Криминалисты завели уголовное дело о хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. В качестве меры пресечения с Гуфа взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело не сказалось на поведении Гуфа. В октябре этого года Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера на пять тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на наркотики во время концерта в Калининграде в августе.