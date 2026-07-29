Дед Мороз и дочь Ника спасли семью Константина Ивлева от развода

Валерия и Константин Ивлевы рассказали, как им удалось воссоединить семью, несмотря на развод в декабре прошлого года. Пара поделилась секретами в интервью Лауре Джугелии.

По словам Константина, после развода он написал письмо Деду Морозу. Шеф-повар отметил, что до сих пор верит в чудо и сказки.

«Чего греха таить: я написал письмо. Загадал — не буду говорить что. Я верил, что что-то должно быть», — прокомментировал Ивлев.

Младшая дочь Ника также помогла родителям снова быть вместе. Малышка нашла те самые ниточки, которые толкнули пару к воссоединению.

Константин и Валерия впервые встретились на Даниловском рынке весной 2020 года. Позднее кулинар назвал этот момент судьбоносным.