Сегодня 17:40 Ивлев пел песни о любви, а потом оставил с маленьким ребенком. В чем причина развода с Куденковой? 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Дети

Свадьбы

Соцсети

Отношения

Мужчины

Брак

Константин Ивлев

ТЭФИ

На днях стало известно о грядущем разводе 51-летнего шеф-повара Константина Ивлева и 33-летней журналистки Валерии Куденковой. Они прожили в браке четыре года и воспитывают двухлетнюю дочь Нику. Какой была история любви главного шефа России и студентки МГУ и почему они расстались, выяснил 360.ru.

«Мы больше не вместе» Куденкова сама рассказала о расторжении брака с «шефом всея Руси» Ивлевым. «Мы больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — написала она в соцсетях. В качестве иллюстрации Валерия выбрала семейное фото с дочерью, предусмотрительно закрыв возможность писать под постом. За день до этого Ивлев посетил премьеру мюзикла «Любовь без памяти», где фотографировался, улыбался и не выглядел расстроенным. Информацию о разводе знаменитость комментировать пока не спешит.

Фото: РИА «Новости»

Кто такой Константин Ивлев Шеф-повар родился 12 января 1974 года в Москве. Начал работать в ресторанной индустрии в 1993-м, а популярным стал благодаря телевизионным шоу «На ножах», «Адская кухня» и «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Также в его карьере телеведущего есть такие проекты, как «Спросите повара» и «Новогодняя неделя еды» на телеканале «Домашний», «Съешьте это немедленно» на СТС, «Вкус по карману» и «Моя-твоя еда» на «Кухня ТВ». В настоящее время ведет шоу «Домохозяйки против шефов» с Ольгой Картунковой, «Полная посадка» и «Молодые ножи. Новая кровь». Написал не менее шести книг о кулинарии, получил ТЭФИ за шоу «На ножах». Ивлев основал кулинарное направление «Новая русская кухня», управляющую компанию Ivlev Group и бренды Ivlev Chef Production и Ivlev Chef BY Home Kitchen.

Фото: РИА «Новости»

Как познакомились Ивлев и Куденкова Они впервые встретились весной 2020 года на Даниловском рынке. Позднее Ивлев назвал этот момент судьбоносным. Тогда еще студентка журфака МГУ, 27-летняя Валерия шла мимо рыбного прилавка и ела немытую черешню. Шеф увидел девушку и решил познакомиться.

У нас вообще смешно вышел диалог: я подошел, спросил, как зовут, как дела. Мы просто поговорили, и я ушел. Номерами не обменивались, только сфотографировались. Константин Ивлев

Общее фото выложила в соцсети подруга Куденковой. Именно по ней 46-летний Константин отыскал будущую возлюбленную. Звезда узнал номер телефона девушки, завязалась переписка, которая впоследствии переросла в отношения. Разница в возрасте составляла 19 лет.

Фото: РИА «Новости»

Первая жена Ивлева В момент знакомства с Куденковой Ивлев был женат на своей первой жене Марии, с которой прожил 23 года. У пары есть общие дети: 24-летний сын Матвей, который сейчас работает в компании отца, и 12-летняя Маруся. Когда стало известно о новых отношениях Константина, Мария была безутешна. Она заявила, что подает на развод из-за измены, которую не может простить. Осложнялось все тем, что, не завершив бракоразводный процесс, шеф вовсю ходил на свидания с новой пассией. Сам же Ивлев утверждал, что разговоры об измене и предательстве несправедливы: проблемы в паре с Марией начались задолго до романа с Валерией. Тем не менее пара оформила развод в 2020-м. В начале 2025 года Мария пожаловалась в соцсетях, что Константин не платит ей алименты — на тот момент он задолжал первой жене 19 миллионов рублей. Заседание по делу о взыскании выплат назначили на 28 октября.

Фото: РИА «Новости»

Предложение в прямом эфире Публика не простила Ивлеву измену. Марию всячески поддерживали, а Валерию осуждали. Тем не менее их роман продолжился и бурно развивался. Уже в сентябре 2020 года, спустя всего несколько месяцев после знакомства, шеф сделал предложение руки и сердца в прямом эфире — на шоу «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница!». «Я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: „Найти свою одну-единственную“. Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке», — сказал в ответственный момент Ивлев. Свадьбу сыграли в День всех влюбленных — 14 февраля 2021-го. На следующий день пара обвенчалась в Москве. Медовый месяц провели в Краснодарском крае — на родине Валерии.

Фото: РИА «Новости»

Семейная идиллия В 2022 году в семье родилась дочь Ника. «Моя любимая Лера родила прекрасную дочку. Как же это приятно! Любите друг друга и уважайте. И делайте детей. Это самая крутая история, которая может быть», — сообщил шеф новость в соцсетях. Ивлеву удалось подружить младшую дочь со старшей Марусей. Последней в новом загородном доме пары отвели целую комнату, дизайн которой придумывала она сама. Родные рассказывали, что Константин сильно изменился в браке с Валерией: стал мягче и спокойнее. Звездный шеф изменил образ жизни, начал питаться правильно по разработанной вместе с супругой системе, благодаря чему сбросил 30 килограммов. Дети от первого брака отлично ладят с Куденковой. Весной текущего года Ивлевы активно строили загородный дом, о чем шеф рассказывал в своем блоге.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Ивлев в дочерью Никой / www.globallookpress.com

Возможные причины развода Ивлева и Куденковой Летом публикации Валерии в соцсетях стали очень редкими: в них говорилось о составляющих счастья, постились фотографии с фотосессий. Возможно, в это время брак и дал трещину. Слухи о грядущем расставании усилились, когда в июле жена Ивлева внезапно улетела в одиночестве во Францию. После этого встретила свой 33-й день рождения снова без любимого мужа. Поговаривают, что причиной расставания стало новое увлечение Ивлева — девушка, которая на порядок моложе самой Куденковой. Однако кто она и так ли это на самом деле, пока остается только гадать.