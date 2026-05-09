Дед Безрукова совершил подвиг, прикрыв пулеметным огнем разведгруппу от врага

Дед актера Сергея Безрукова, красноармеец Михаил Суров в годы Великой Отечественной войны ушел на фронт 17-летним парнем. В ходе боев в Восточной Пруссии проявил мужество, за что был награжден орденом Славы III степени, сообщило РИА «Новости» , ознакомившееся с его наградным листом.

В ночь на 1 февраля 1945 года Сурова назначили в головной дозор. Ему поставили задачу — вести разведку в направлении южнее Каршау. Там ему встретился противник, мешающий продвижению группы.

«Суров развернул пулемет, открыл огонь по противнику, дав возможность разведгруппе развернуть боевой порядок и отбросить врага с занимаемого рубежа», — говорится в наградном листе.

Дед актера служил в 79-м отдельном мотоциклетном Минском ордена Александра Невского батальоне. Воевал на Курской дуге, освобождал Белоруссию. Сурова наградили медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».

Войну товарищ закончил в звании капитана. Умер ветеран 30 июня 2005 года. Память о нем увековечили в музейном комплексе «Дорога памяти».​​

Ранее в Можайской библиотеке ко Дню Победы открыли выставку, посвященную участникам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. В зале показали видеоряд с фотографиями военных.