Выставку о героях ВОВ и СВО открыли в Можайске

5 мая в Можайской библиотеке открыли экспозицию, посвященную участникам Великой Отечественной войны и бойцам СВО. В зале собрались родственники, жители округа и почетные гости.

Экспозиция объединила материалы о защитниках страны разных поколений. В зале представили портреты, личные вещи и архивные фотографии, связанные с Можайской землей. Выставка стала частью памятных событий ко Дню Победы.

К собравшимся обратились депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, председатель Совета ветеранов Можайского округа Нина Истратова и руководитель Ассоциации ветеранов СВО округа Александр Князев. Они говорили о значении памяти и ответственности перед историей.

«Мы обязаны сохранить имена наших героев и передать эту память молодому поколению», — подчеркнула Нина Истратова.

В зале показали видеоряд с фотографиями бойцов. Кадры сопровождались музыкальными произведениями, которые усилили эмоциональное восприятие. После этого творческие коллективы и солисты исполнили песни военных лет и прочитали стихи.

В завершение участники возложили цветы к стендам с портретами. Экспозиция включает два проекта. «Лица Победы» реализует местная молодежь, она собирает материалы о ветеранах уже несколько лет. Проект «Их имена останутся в веках» посвящен участникам СВО и был расширен новыми именами и экспонатами в этом году.