«Даже надо ее притормаживать». Алдонин рассказал, как дочь Вера нашла призвание
Алдонин — о дочери от Началовой: она вся в учебе, Новый год отмечала не с нами
Бывший футболист ЦСКА, «Мордовии» и сборной России Евгений Алдонин рассказал об отношениях с дочерью Верой от брака с певицей Юлией Началовой. Его слова привело издание The Voice.
Алдонин и Началова женились в 2006 году, дочь у пары родилась в тот же год. В 2011 году они развелись, а в 2019 году Началова умерла в возрасте 38 лет.
«Вера вся в творчестве, занята с утра до вечера. Она там, как мне кажется, где ей необходимо быть. Поглощена учебой, даже надо ее притормаживать, чтобы больше высыпалась и отдыхала. Она в рабочем графике с понедельника по субботу, нашла свое призвание», — рассказал бывший футболист.
Дочь Алдонина в 2024 году поступила во ВГИК. По словам экс-футболиста, большую часть времени девушка проводит с друзьями по университету, Новый год новая семья Алдонина отмечала без нее.
В 2014 году Алдонин женился во второй раз. Вместе с супругой Ольгой он воспитывает дочь Анжелику и сына Артема.