«Даже надо ее притормаживать». Алдонин рассказал, как дочь Вера нашла призвание

Алдонин — о дочери от Началовой: она вся в учебе, Новый год отмечала не с нами

Бывший футболист ЦСКА, «Мордовии» и сборной России Евгений Алдонин рассказал об отношениях с дочерью Верой от брака с певицей Юлией Началовой. Его слова привело издание The Voice .

Алдонин и Началова женились в 2006 году, дочь у пары родилась в тот же год. В 2011 году они развелись, а в 2019 году Началова умерла в возрасте 38 лет.

«Вера вся в творчестве, занята с утра до вечера. Она там, как мне кажется, где ей необходимо быть. Поглощена учебой, даже надо ее притормаживать, чтобы больше высыпалась и отдыхала. Она в рабочем графике с понедельника по субботу, нашла свое призвание», — рассказал бывший футболист.

Дочь Алдонина в 2024 году поступила во ВГИК. По словам экс-футболиста, большую часть времени девушка проводит с друзьями по университету, Новый год новая семья Алдонина отмечала без нее.

В 2014 году Алдонин женился во второй раз. Вместе с супругой Ольгой он воспитывает дочь Анжелику и сына Артема.