Сегодня 18:34 Пять лет без мамы. Вере Алдониной исполнилось 18, как живет и о чем мечтает дочь Началовой 0 0 0 Фото: Социальные сети Веры Алдониной Знаменитости

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Лариса Долина

Как летит время… Казалось бы, еще совсем недавно дочь Юлии Началовой пела вместе с ней, держась за руки. Обе счастливые, в красивых платьях. И вдруг — бац, оказывается, что Вере Алдониной уже исполнилось 18 лет. И пять из них — без мамы. После скоропостижной смерти певицы девочке соболезновала без преувеличения вся страна, а поклонники Юлии делают это до сих. Чем живет Вера и кем хочет стать в будущем — в материале 360.ru.

Почему умерла Юлия Началова Певица Юлия Началова умерла весной 2019 года. Ей было всего 38 лет. Звезду госпитализировали 11 марта в тяжелом состоянии, 16 марта сделали операцию на ноге и подключили к ИВЛ. В тот же день ее не стало. По предварительным данным, причиной стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, которую сопровождал отек легких.

Лечащий врач певицы позже заявил журналистам, что пациентку погубила роковая случайность: Юлия натерла ногу, в рану попала инфекция, которая в дальнейшем привела к гангрене. Похоронили певицу 21 марта на Троекуровском кладбище.

Фото: РИА «Новости»

Скоропостижная гибель звезды вызвала огромный резонанс: трафик новостных сайтов достигал рекордных показателей. Занимавший тогда пост главного редактора «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в беседе с 360.ru сравнил этот ажиотаж с реакцией общества на смерть Жанны Фриске и признался, что внятного объяснения этому лично у него нет. «Но подтверждаю, что этот феномен смерти Юлии Началовой действительно возник. На мой взгляд, то, что происходит, слишком неадекватно», — добавил журналист. Вместе с тем он не стал осуждать издания, которые активно писали о гибели Началовой. СМИ просто отвечают на запрос людей и дают своей аудитории информацию, которая ее волнует в тот момент, пояснил Сунгоркин.

Фото: РИА «Новости»

Но не обошлось и без перегибов. Например, в некоторых таблоидах появлялись вбросы о том, что крест на могиле певицы замироточил, а это значит, что Юлию приняли в высшие небесные эшелоны. Другие вбросы касались поклонников певицы, которые якобы собирают землю на месте ее захоронения и «заряжают» там воду и тюбики с кремом. Оглядываясь назад, становится понятно, что столь бурная реакция и горевание по Началовой были связаны сразу с несколькими факторами: ее возрастом, тем, что смерть была настолько скоропостижной (певица буквально сгорела за считаные дни), и, конечно, тем, что у нее осталась единственная дочь Вера. О смерти матери девочке лично сообщил ее отец, футболист Евгений Алдонин. «Вере сейчас тяжелее всего. <…> Еще возраст такой сложный — 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», — делился он позднее в беседе с журналистами.

Фото: РИА «Новости»

Спустя несколько лет девочка признавалась, что ее, конечно, очень тяготит то, что она больше никогда не сможет ни обнять, ни позвонить своей матери. Но также она не считает, что осталась без близкого человека. «Мама незримо присутствует в моей жизни. Мне многие говорят, что голос похож, внешне чем-то похожа. В этом и есть, как мне кажется, физическое продолжение человека», — говорила дочь Началовой.

Вере Алдониной исполнилось 18 лет Свое совершеннолетие Вера отметила 1 декабря. Как именно прошел праздник, неизвестно. В соцсетях дочь Началовой поделилась лишь кадрами с фотосессии в эффектном платье, с тортом и золотыми шарами.

В комментариях к снимкам девушку засыпали комплиментами. Среди тех, кто написал Вере теплые слова, конечно, были ее бабушка и дедушка, с которыми девочка осталась после смерти матери.

Фото: Социальные сети Веры Алдониной

«Наша родная и любимая девочка! Верочка! Уже 18!» — написали они. Любопытно, что в блоге ее крестной матери Ларисы Долиной в тот день никаких записей по поводу 18-летия Веры не появилось, что быстро породило слухи о недопонимании из-за выбора профессии. Как известно, Алдонина решила, что не пойдет по стопам матери, и выбрала ВГИК, хотя Долина, как утверждает Life, советовала ей поступать в музыкальную академию. «Я бы предложила тебе поступить в мою академию. У нас есть хор! Спустя год вижу, как обучение повлияло на наших студентов: они выросли, превратившись в монстров! Короче говоря, я тебя никому не отдам!» — говорила певица

Фото: Социальные сети Веры Алдониной

Дочь Началовой решила стать актрисой О том, что Вера поступила во ВГИК на курс к легендарному актеру Александру Михайлову, стало известно этим летом. Что из этого получится, пока говорить рано, но можно быть уверенными в том, что Алдонина со своей стороны будет выкладываться на учебе по полной. В школе, по крайней мере, девочка была круглой отличницей.

Вероятно, такой выбор связан с тем, что Вера никогда не стремилась становиться второй Началовой, а хотела идти своим путем.

Фото: Социальные сети Веры Алдониной

О своем желании быть самодостаточным человеком, а не просто девочкой, которая когда-то потеряла знаменитую мать, Алдонина даже говорила публично в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. «Хочу напоминать, что мы, так или иначе, разные люди. Я ее очень люблю, очень уважаю, но бывает, что теряется граница между мной и мамой. И я хочу, чтобы она все-таки была», — подчеркнула Вера.

Проблемы с наследством из-за любовника Началовой В марте этого года бывший PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, что в будущем у Веры могут быть проблемы с наследованием квартиры матери. И все из-за хоккеиста Александра Фролова, с которым Началова какое-то время была в отношениях.

Фото: РИА «Новости»

По словам Исаевой, Фролов еще при жизни требовал с Юлии 20 миллионов за ремонт в этих апартаментах, а потом стал пытаться претендовать на половину жилплощади, пеняя на то, что у него якобы есть основания для этого. «У него типа есть основания на это. По его странной логике, его дочь [от первого брака] может претендовать на эту квартиру, хотя бы потому, что он вкладывался в ремонт», — рассказала Исаева. В конечном итоге жилище выставили на продажу, лишь бы отдать Фролову ту сумму, которую он запросил. Вот только проблема в том, что покупать его желающих пока нет, хотя цену снизили со 100 до 80 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

По мнению бывшего директора певицы, возможно, потенциальных покупателей отпугивает то, что хозяйка недвижимости умерла внезапно в столь молодом возрасте. «В большей степени у нас люди суеверные, и, может быть, их что-то останавливает», — добавила она. С учетом того, что на могиле Началовой какое-то время пытались «заряжать» косметику и воду, в предположение Исаевой действительно можно поверить.