«Давно замужем». Мать Светланы Ходченковой подтвердила ее новый семейный статус

Мать Светланы Ходченковой подтвердила, что дочь уже давно замужем

Мать актрисы Светланы Ходченковой Татьяна раскрыла тайну личной жизни дочери. Ее статус замужней женщины она подтвердила журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Мать актрисы сейчас судится с ТСЖ, убеждая суд, что ей неправильно начисляют плату за общедомовые нужды. После заседания журналисты поинтересовались у женщины, помогает ли ее дочь.

Татьяна Ходченкова заявила, что дочь не лезет в ее дела, она своей личной жизнью занята. Тогда ее спросили, поздравила ли она актрису с новым семейным статусом.

«Послушайте, она давно замужем, чего поздравлять-то?» — сказала она.

СМИ сообщали, что Ходченкова вышла замуж за бизнесмена Павла Марченко, но ее мать эту информацию не подтвердила. Кроме того, она отказалась назвать имя зятя и комментировать тему внуков.

Ранее Ходченкова появилась в черном платье с высоким разрезом на премьере фильма «Жемчуг» в Москве, но на красной дорожке случайно зацепилась браслетом за рукав проходящего коллеги. У нее порвалось платье — разрез стал больше.