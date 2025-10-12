Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась откровениями после смерти супруга Тиграна Кеосаяна. О своих предчувствиях она рассказала в Telegram-канале , опубликовав фрагмент посвященной режиссеру программы.

На момент съемок «Квартирника НТВ у Маргулиса» у Симоньян была еще надежда на чудо, но предчувствие беды не отступало.

«Ту часть программы, где я, снимали, когда он еще был в коме. Поэтому я не в черном. Впрочем, я уже давно все понимала», — призналась журналистка в публикации.

Когда в передаче родные и близкие покойного сценариста выступали с композициями в память о нем, журналистка не могла сдержать слез.

Кеосаян очень любил петь и нередко делал это в кабаках без доли смущения. По словам Симоньян, он также обожал играть на фортепиано и садился за инструмент каждое утро. После того, как ее муж впал в кому, в их доме «стало очень тихо».

Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Актер страдал от сердечных болезней, перенес два инфаркта и клиническую смерть. С начала года режиссер находился в коме, из которой выйти ему так и не удалось.