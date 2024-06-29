«Давай, действуй смело». Рэпер ST дал напутствие выпускникам на празднике «Алые паруса»

«У тебя все получится! Давай, действуй смело», — спел музыкант.

Рэпер ST также исполнил хит «Классика» о начале своего творческом пути, когда репетировать приходилось в студийных подвалах.

Перед выступлением артист рассказал журналистам, как проходил его школьный выпускной. По словам ST, окончание учебы он отметил в доме культуры, в котором был бильярд, поэтому большая часть выпускников весь вечер провела с кием в руках за игрой.

В Санкт-Петербурге в ночь на 29 июня прошло шоу для выпускников «Алые паруса». Молодежь наслаждалась выступлениями Люси Чеботиной, Вани Дмитриенко, Алсу и Тоси Чайкиной.