«Давай, действуй смело». Рэпер ST дал напутствие выпускникам на празднике «Алые паруса»
Рэпер ST пожелал выпускникам на «Алых парусах» действовать смелее
Рэпер ST (Александр Степанов) исполнил хит «Другое дело» на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Артист дал выпускникам напутствие, соответствующее видео опубликовали журналисты «Известий».
«У тебя все получится! Давай, действуй смело», — спел музыкант.
Рэпер ST также исполнил хит «Классика» о начале своего творческом пути, когда репетировать приходилось в студийных подвалах.
Перед выступлением артист рассказал журналистам, как проходил его школьный выпускной. По словам ST, окончание учебы он отметил в доме культуры, в котором был бильярд, поэтому большая часть выпускников весь вечер провела с кием в руках за игрой.
В Санкт-Петербурге в ночь на 29 июня прошло шоу для выпускников «Алые паруса». Молодежь наслаждалась выступлениями Люси Чеботиной, Вани Дмитриенко, Алсу и Тоси Чайкиной.