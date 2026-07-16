Анна Пересильд запустила собственный бренд одежды Anka Peresild

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна запустила собственный бренд одежды. Об этом она сообщила в телеграм-канале .

Пересильд назвала бренд одежды Anka Peresild. Актриса показала фото и рекламный ролик, на которых позировала в новых образах из дебютной коллекции.

На одном из кадров она предстала в колготках, мини-юбке со шлейфом и перьями, а также белой блузе. Также знаменитость примерила костюм с шортами.

Пересильд объяснила, что создание бренда было ее детской мечтой, а идеи пришли очень быстро.

«С такой же скоростью находились талантливые люди, которые работают в бренде. Большое счастье — создавать все именно с вами. Все будто копилось много лет, а пространство помогло сделать это в правильное время», — написала она.

Ранее поклонники увидели кольцо на безымянном пальце 17-летней Пересильд. Актриса встречается с певцом Ваней Дмитриенко.