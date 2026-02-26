Дана Борисова призналась, что смогла преодолеть наркотическую зависимость благодаря матери

Известная телеведущая Дана Борисова долгие годы страдала от наркотической зависимости. В разговоре с Общественной Службой Новостей она рассказала о своих усилиях по преодолению этого недуга.

Борисова подчеркнула, что поддержка близких играет важнейшую роль в процессе лечения.

«Честно говоря, 90% успеха в процессе лечения зависит от того, как себя ведут родственники. Некоторые вместо того, чтобы помочь, еще сильнее усугубляют ситуацию и напрочь могут отбить желание лечиться», — отметила она.

По словам артистки, ей помогла пройти непростой путь мать. Вместе они нашли реабилитационный центр, где Борисова добилась выздоровления.