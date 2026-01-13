Дана Борисова назвала дочь кабанихой

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина пожаловалась на знаменитую мать, считающую ее слишком толстой. Об этом она написала в телеграм-канале .

Девушка рассказала, что живет отдельно, но сейчас поехала с матерью на отдых и теперь выслушивает о себе негативные отзывы. По ее словам, Борисова-старшая называет дочь кабанихой и говорит, что ей противно смотреть на ребенка.

«А мне нравится, как я выгляжу, у меня нет ожирения или чего-то такого. Что бы вы сделали на моем месте?» — спросила она подписчиков.

В сентябре Полина рассказывала о романе с продюсером Дмитрия Диброва. По ее словам, мужчине около 40 лет, а ей 18, но их не смущает разница в возрасте: у ее отца тоже молодая жена. До этого девушку подозревали в отношениях с самим Дибровым.