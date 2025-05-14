«Чувствовала себя ужасно». Бывшая девушка P. Diddy рассказала об избиениях и унижениях

Бывшая девушка рэпера P. Diddy (Шон Комбс) певица Кэсси Вентура (Кассандра Элизабет Вентура) дала показания в суде против исполнителя по делу о торговле людьми. Она подробно описала, как музыкант избивал и унижал ее.

Кто такая Кэсси Вентура Вентура родилась в Нью-Лондоне. В середине 2000-х она работала моделью, а уже позже стала певицей. Ее сингл Me&U с одноименного дебютного альбома занял третье место в Billboard Hot 100. В 2018 году исполнительница завершила отношения с P. Diddy, а в 2019-м вышла замуж за известного фитнес-тренера Алекса Файна. У пары две дочери, певица беременна третьим ребенком. В соцсетях и в публичных интервью Вентура откровенно рассказывала о своем «пути исцеления, роста и самопознания».

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Отношения с P. Diddy Кэсси познакомилась с рэпером в возрасте 19 лет, ему на тот момент было 37. Он подписал с девушкой контракт на работу на своем лейбле Bad Boy Records. Отношения между ними завязались спустя два года после знакомства. Певица и рэпер никогда не были женаты. За 13 лет они несколько раз расходились и снова сходились.

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«Сексуальные сессии» Вентура рассказала, что у P. Diddy были сильные перепады настроения. Однажды рэпер ударил ее из-за «неправильного выражения лица». Музыкант контролировал и внешний вид возлюбленной — заставлял ее наносить на тело детское масло каждые пять минут, пока не начнет «блестеть». Он выбирал наряды, которые Вентура носила во время безумных вечеринок с наркотиками и литрами алкоголя. P. Diddy устанавливал видеооборудование для съемок «сексуальных сессий» — рэпер принуждал собственную девушку к интиму с нанятыми им мужчинами из эскорта. Во время этих «сессий» певица употребляла наркотики, чтобы «не чувствовать». «Это было диссоциативно и ошеломляло. Я и представить себе не могла, что смогу заниматься чем-то подобным, не имея какой-то защиты», — сказала Вентура, ее слова привела газета The Washington Post. Сексуальные акты длились от 36 часов до четырех дней, порой без возможности поспать.

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Обвинения против P. Diddy Бывшая возлюбленная подала на P. Diddy иск в суд в 2023 году. Она заявила, что экс-бойфренд издевался над ней более чем 10 лет. Она объяснила свое участие в «секс-сессиях» влюбленностью. «Когда вы влюблены в кого-то, вы не хотите его разочаровывать», — сказала Вентура. По ее словам, Комбс познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ». «Я чувствовала себя ужасно. Это заставляло меня чувствовать себя никчемной», — заявила певица. Однако единственным на тот момент доказательством стало видео из отеля в Лос-Анджелесе, снятое в марте 2016 года. На кадрах P. Diddy гонится за Вентурой по коридору, нападает на нее у лифта, избивает и пытается затащить обратно в номер. В суде в мае 2025 года певица вспомнила, как рэпер бил ее по голове, опрокидывал, таскал и пинал. Порой в качестве наказания он лишал ее техники.