«Чувствовала себя ужасно». Бывшая девушка P. Diddy рассказала об избиениях и унижениях
Бывшая девушка рэпера P. Diddy (Шон Комбс) певица Кэсси Вентура (Кассандра Элизабет Вентура) дала показания в суде против исполнителя по делу о торговле людьми. Она подробно описала, как музыкант избивал и унижал ее.
Кто такая Кэсси Вентура
Вентура родилась в Нью-Лондоне. В середине 2000-х она работала моделью, а уже позже стала певицей. Ее сингл Me&U с одноименного дебютного альбома занял третье место в Billboard Hot 100.
В 2018 году исполнительница завершила отношения с P. Diddy, а в 2019-м вышла замуж за известного фитнес-тренера Алекса Файна. У пары две дочери, певица беременна третьим ребенком. В соцсетях и в публичных интервью Вентура откровенно рассказывала о своем «пути исцеления, роста и самопознания».
Отношения с P. Diddy
Кэсси познакомилась с рэпером в возрасте 19 лет, ему на тот момент было 37. Он подписал с девушкой контракт на работу на своем лейбле Bad Boy Records.
Отношения между ними завязались спустя два года после знакомства. Певица и рэпер никогда не были женаты. За 13 лет они несколько раз расходились и снова сходились.
«Сексуальные сессии»
Вентура рассказала, что у P. Diddy были сильные перепады настроения. Однажды рэпер ударил ее из-за «неправильного выражения лица». Музыкант контролировал и внешний вид возлюбленной — заставлял ее наносить на тело детское масло каждые пять минут, пока не начнет «блестеть». Он выбирал наряды, которые Вентура носила во время безумных вечеринок с наркотиками и литрами алкоголя.
P. Diddy устанавливал видеооборудование для съемок «сексуальных сессий» — рэпер принуждал собственную девушку к интиму с нанятыми им мужчинами из эскорта. Во время этих «сессий» певица употребляла наркотики, чтобы «не чувствовать».
«Это было диссоциативно и ошеломляло. Я и представить себе не могла, что смогу заниматься чем-то подобным, не имея какой-то защиты», — сказала Вентура, ее слова привела газета The Washington Post.
Сексуальные акты длились от 36 часов до четырех дней, порой без возможности поспать.
Обвинения против P. Diddy
Бывшая возлюбленная подала на P. Diddy иск в суд в 2023 году. Она заявила, что экс-бойфренд издевался над ней более чем 10 лет. Она объяснила свое участие в «секс-сессиях» влюбленностью.
«Когда вы влюблены в кого-то, вы не хотите его разочаровывать», — сказала Вентура.
По ее словам, Комбс познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ».
«Я чувствовала себя ужасно. Это заставляло меня чувствовать себя никчемной», — заявила певица.
Однако единственным на тот момент доказательством стало видео из отеля в Лос-Анджелесе, снятое в марте 2016 года. На кадрах P. Diddy гонится за Вентурой по коридору, нападает на нее у лифта, избивает и пытается затащить обратно в номер.
В суде в мае 2025 года певица вспомнила, как рэпер бил ее по голове, опрокидывал, таскал и пинал. Порой в качестве наказания он лишал ее техники.