«Да, случилось». Волочкова рассказала об операции в Германии и показала костыли

Волочкова после операции начала ходить на костылях и решила ответить хейтерам

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что перенесла операцию в Германии и сейчас передвигается на костылях. Своим заявлением она прервала волну слухов о якобы тяжелом заболевании, сообщил StarHit .

Обсуждения в Сети начались после сообщений Волочковой о проблемах со здоровьем и отъезда за границу.

«Дорогие друзья, я дома. Вы уже там слагаете легенды про онкологию, про то, что со мной что-то случилось. Да, случилось. Да, я сделала операцию», — рассказала Волочкова.

По словам артистки, вмешательство было на ноге, и именно поэтому ей приходится пользоваться костылями. Кроме того, ее возмутили комментарии и предположения о страшных диагнозах.

«Да, я сделала операцию. И что? Вместо сострадания, вы уже потираете руки, что Настю Волочкову надо списывать со счетов? Нет, не дождетесь!» — сказала она.

Волочкова подчеркнула, что, несмотря на операцию под общим наркозом, восстановление проходит быстро. Она активно двигалась уже на второй день после процедуры и не собирается надолго выпадать из графика: на начало весны у нее запланированы выступления с собственной концертной программой. Уже 5 марта бывшая прима Большого театра намерена танцевать в пуантах и никакая критика со стороны пользователей не заставит ее отказаться от работы.

Волочковой нередко приходится отвечать на оскорбления со стороны комментаторов. Недавно, после слов о «слоне на пуантах», она призвала музыкального критика Сергея Соседова перестать ее оскорблять и уйти на пенсию.