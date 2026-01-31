Волочкова призвала критика Соседова уйти на пенсию

После слов о «слоне на пуантах» балерина Анастасия Волочкова призвала музыкального критика Сергея Соседова перестать ее оскорблять и уйти на пенсию. Своим мнением она поделилась с ОСН .

По словам танцовщицы, ей все равно, что думает о ней критик.

«Зачем слушать этого выжившего из ума человека? Мне давала уроки сама Плисецкая, я ее наследница в мире российского балета, я внесла огромный вклад в отечественную культуру, после меня останется огромное наследие. А что останется после Соседова? Одна желчь, ненависть и пустота», — сказала Волочкова.

Бывшая прима Большого театра заявила, что Соседову давно пора уйти на пенсию и попрощаться с карьерой критика, потому что в профессии он «потерял нюх». Балерина добавила, что его перестали приглашать в крупные телевизионные проекты, а он лишь пытался привлекать внимание за счет громких выпадов в адрес более молодых и успешных артистов, в том числе нее.

Ранее продюсер Артур Якобсон сообщил, что гонорар Волочковой за выступления на закрытых вечеринках в России составляет 2-2,5 миллиона рублей.