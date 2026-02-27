«Да пошло все». Джиган публично ответил на слова Самойловой

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) впервые публично отреагировал на резкие высказывания блогера Оксаны Самойловой и объяснил, почему они отмечали Новый год раздельно. Артист рассказал об этом в новой серии реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» .

Джиган пояснил, что до ссоры они с Оксаной планировали провести новогоднюю ночь вместе за городом. Он оплатил подготовку, все купил и отправил жене, которая ответила ему благодарностью и сердечками.

«В пятницу возвращаюсь домой, начинаю листать ее рилсы с интервью: „хочу другого мужика, хочу найти олигарха, Джиган — скуф“. Ничего себе, думаю, это как? За что? Да пошло оно все. Какая <…> ферма? Какой Новый год вместе? Я все делаю, чтобы сохранить семью, а меня пытаются просто в пол вкатать, харкнуть мне в лицо», — заявил обиженный Джиган.

Самойлова, со своей стороны, рассказала, что ей понравилось встречать Новый год без мужа. Праздник прошел хорошо, потому что обычно в новогоднюю ночь рэпер отвлекался на телефон.

Ранее артист подал иск о расторжении брачного договора с Оксаной Самойловой. По условиям документа, все совместное имущество супругов после развода должно было отойти бывшей жене.