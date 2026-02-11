Чужой для всех: в Казахстане хотят проверить Сабурова по статье о наемничестве

Комитет национальной безопасности Казахстана может проверить комика Нурлана Сабурова, недавно выдворенного из России с 50-летним запретом на въезд, по статье о наемничестве. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора республики Галымжан Койгелдиев, его слова привело Tengrinews.kz .

«То, что в СМИ пишут, все требует исследования и изучения», — подчеркнул он.

Юморист прилетел из Дубая в Москву в ночь на 6 февраля, однако его не пустили в Россию и запретили въезд, после чего он вернулся в родной Казахстан. Официальной причиной назвали нарушение миграционного и налогового законодательства, а также критику СВО.

Сам Сабуров поблагодарил Россию за теплый прием и возможность сделать карьеру и попросил поклонников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.