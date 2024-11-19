Участники «На-На» объяснили отсутствие Алибасова на похоронах Левкина

Основатель и продюсер группы «На-На» Бари Алибасов не приехал на похороны бывшего участника коллектива Владимира Левкина, ушедшего из жизни в возрасте 57 лет. Музыкант Владимир Политов в комментарии 360.ru заявил, что у продюсера возникли проблемы со здоровьем.

«Он не очень хорошо себя чувствует. Возможно, что сегодня не приедет», — заявил артист.

Участники коллектива отказались отвечать на вопрос, простил ли Алибасов ушедшего из группы Владимира Левкина на пике ее популярности.

«Это вопрос к Бари Каримовичу», — отрезал Владимир Политов, пояснив, что у него и других участников старого состава никаких обид к бывшему коллеге не осталось.

Артист заметил, что уход Левкина из группы не был скоропостижным. В «На-На» долго к этому готовились.

«После того, как Володя объявил об уходе и планах заняться своим собственным музыкальным проектом, мы долго к этому готовились. Вводили нового человека. Это бы его выбор. Никакой обиды не было. Видимо, это была не его музыка, не его стиль», — пояснил Политов.

Владимир Левкин ушел из группы «На-На» в августе 1998 года. Спустя два года он стал участником рок-группы Kedbl, которую покинул из-за прогрессирующего заболевания.

Участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин назвал смерть бывшего коллеги неожиданной. Он пояснил, что до последнего считал, что Левкин справился и болезнь отступила навсегда. По словам артиста, музыкант никогда не жаловался на здоровье, и его уход из жизни стал для всех сильным ударом.