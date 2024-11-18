Попавшая в одну из больниц Москвы с перитонитом певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) чувствует себя хорошо и через несколько дней пойдет на выписку. Об этом 360.ru заявил агент артистки Максим Черный.

Он пояснил, что после перенесенной операции из графика Бьянки исключили все съемки и фотосессии, но оставили концерт в Ростове-на-Дону.

«Согласовали с врачом, как его проводить. Но в ближайшие месяцы Бьянка не сможет танцевать, поэтому ей придется только стоять и петь, потому что любые движения после операции нежелательны», — заявил Черный.

Агент артистки подчеркнул, что врач продолжит наблюдать за состоянием Бьянки и следить за динамикой: как только ситуация улучшится и артистке снова разрешат танцевать, она вернется к своей программе.

«Последний концерт отработаем в максимально спокойном состоянии, потому что из-за того, что удалили орган и почистили брюшную полость сейчас ей нужен отдых и покой», — подытожил агент.

Сам Бьянка о госпитализации сообщила подписчикам в Instagram*. Певица выложила несколько Stories, в которых рассказала, что сама вызвала скорую из-за резкого ухудшения состояния, и пожаловалась на большое количество сданных анализов. Артистка снова вышла на связь уже после операции, даже не до конца отойдя от наркоза, и сообщила, что у нее был аппендицит.

Ранее попавший в одну из московских больниц после перенесенного обморока телеведущий Юрий Николаев заявил, что чувствует себя нормально, но общее состояние оценил как среднее.

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