Чурсина оставила в наследство племяннику одну квартиру в Москве

У народной артистки Людмилы Чурсиной осталась только одна квартира в Москве, по завещанию она достанется племяннику. Об этом сообщила «Комсомольская правда» .

Как пишет издание, своего жилья в известном Доме на набережной у актрисы не было, она жила там лишь в период одного из браков. Из крупного имущества она владела квартирой рядом с Театром Российской армии, в котором служила. Стоимость такой недвижимости около 20 миллионов рублей.

Последние годы Чурсина провела в Санкт-Петербурге, где живет ее любимый племянник Алексей Рымарев, сын младшей сестры. В столицу приезжала по работе.

Актриса не сделала больших накоплений, поскольку любила помогать близким: родителям и сестре, пока те были живы, и, конечно, племяннику и его семье. Она оставила завещание, по которому все нажитое перейдет Алексею.

Прощание с Людмилой Чурсиной состоится 12 июня в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Это желание родственников.