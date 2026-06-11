Стало известно место прощания с народной артисткой СССР Чурсиной

Церемония прощания с народной артисткой СССР и актрисой труппы Центрального академического театра Российской армии Людмилой Чурсиной состоится в Спасо-Преображенском соборе 12 июня. Об этом ТАСС сообщили близкие актрисы.

«С Людмилой Алексеевной простятся в Санкт-Петербурге, это желание родственников. Прощание пройдет в 11:30 в Спасо-Преображенском соборе», — отметил источник.

После этого Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище рядом с ее близкими. О смерти Чурсиной в возрасте 84 лет стало известно 10 июня.

В послужном списке актрисы более 100 ролей в сериалах и кино, в том числе картинах «Донская повесть», «Щит и меч», «Туманность Андромеды», «Любовь Яровая», «Виринея», «Олеся» и других. Последний раз Чурсина появилась на большом экране в одной из серий популярного фильма «Анатомия убийства».