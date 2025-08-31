«Что сделали вы?» Боня ответила на обвинения в пиаре на Наговициной

«Есть Пупкины такие, которые с нулевых страниц пишут. Сейчас много сообщений вижу под постами: „В Венеции сидишь, на Наговициной пытаешься хайповать“. Ко мне обратился сын через человека. Ну вот вы, Пупкины, что-то вы сделали?» — сказала Боня.

По словам телеведущей, после того, как сын Наговициной попросил ее о помощи, она «стучалась во все двери и не один день». Боня отметила, что писала всем, у кого есть доступ к людям, которые могут организовать эвакуацию спортсменки. Виктория потребовала у хейтеров перечислить, что они сделали для спасения альпинистки.

Ранее Виктория Боня попросила властей Киргизии дать шанс застрявшей на пике Победы альпинистке, которая может быть еще жива. Блогер получила кадры, на которых видно, что на седьмой день альпинистка активно махала рукой из палатки.