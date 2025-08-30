Боня призвала власти Киргизии спасти альпинистку Наговицину
Боня подготовила план спасения альпинистки Наговицыной
Телеведущая Виктория Боня обратилась к властям Киргизии с просьбой дать шанс застрявшей на пике Победы альпинистке. По ее словам, Наговицына все еще может быть жива, передал Super.ru.
Она утверждает, что на полученных ею кадрах видно, что на седьмой день альпинистка активно махала рукой из палатки, у нее были силы.
«Телезвезда также выразила сомнение в результатах съемки МЧС Киргизии, заявив, что дрон с тепловизором вел наблюдение со слишком большого расстояния и палатка выглядела лишь как маленькая оранжевая точка», — отмечается в публикации.
Для спасения необходимо дать разрешение на запуск дрона. Для управления также нужен вертолет.
Боня пыталась провернуть операцию «по-тихому», предлагала оплатить, но получила отказ. Сейчас она официально обратилась к властям Киргизии.
Звезда хочет доставить пострадавшей спальный мешок, сушеное мясо и горелку.
Ранее в Киргизии признали Наговицыну без вести пропавшей и сообщили, когда смогут эвакуировать тело альпинистки.