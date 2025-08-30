Боня призвала власти Киргизии спасти альпинистку Наговицину

Телеведущая Виктория Боня обратилась к властям Киргизии с просьбой дать шанс застрявшей на пике Победы альпинистке. По ее словам, Наговицына все еще может быть жива, передал Super.ru .

Она утверждает, что на полученных ею кадрах видно, что на седьмой день альпинистка активно махала рукой из палатки, у нее были силы.

«Телезвезда также выразила сомнение в результатах съемки МЧС Киргизии, заявив, что дрон с тепловизором вел наблюдение со слишком большого расстояния и палатка выглядела лишь как маленькая оранжевая точка», — отмечается в публикации.

Для спасения необходимо дать разрешение на запуск дрона. Для управления также нужен вертолет.

Боня пыталась провернуть операцию «по-тихому», предлагала оплатить, но получила отказ. Сейчас она официально обратилась к властям Киргизии.

Звезда хочет доставить пострадавшей спальный мешок, сушеное мясо и горелку.

Ранее в Киргизии признали Наговицыну без вести пропавшей и сообщили, когда смогут эвакуировать тело альпинистки.