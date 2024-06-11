Фанаты пришли в ужас от исхудавшей от «Оземпика» Кристины Агилеры

Daily Mail: Кристину Агилеру обвинили в приеме «Оземпика» для похудения

Фото: РИА «Новости»

Американскую певицу Кристину Агилеру раскритиковали из-за неестественной худобы. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Артистка опубликовала новые фотографии в соцсетях. На снимках звезда позирует в телесном боди, хорошо подчеркнувшим ее фигуру. Также знаменитость надела высокие белые сапоги на каблуках и колье.

Поклонники написали под фото, что Агилера выглядит экстремально худой. Один из них предположил, что вокалистка принимает препарат «Оземпик», исключающий чувство голода. Некоторые фанаты не узнали звезду на снимках, кто-то даже заявил, что «она выглядит ужасно».

Ранее стало известно, что телеведущая Виктория Боня кардинально сменила имидж перед Каннским кинофестивалем. Она осветлила каштановые волосы и стала пепельной блондинкой. Фанаты положительно оценили перемены в облике знаменитости.

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