Что общего у бабушатника и жилья за 112 млн? Как россияне критикуют квартиру Долиной

Дизайнер Матевосянц: ремонт в квартире Долиной будто собрали из того, что было

Несмотря на дороговизну скандальной квартиры Ларисы Долиной и престижный район, в котором она находится, интерьеры жилья оставляют желать лучшего. Об этом заявил дизайнер Вадим Матевосянц в беседе с Lenta.ru .

По его словам, ремонт в элитном объекте недвижимости представляет собой мешанину, давно переставшую быть актуальной.

«Для меня такие ремонты — привет из 90-х, когда все только начиналось, свобода, появились новые материалы. <…> Местами, когда полностью рассматриваешь интерьер, понимаешь, что будто собрали из того, что было», — сказал эксперт.

Матевосянц признал, что в квартире отсутствует общая концепция и в итоге интерьер смотрится некрасиво. Самые слабые места в жилище — кухня и санузел. Так, ванная комната сделана целиком в насыщенном синем цвете, а одна из стен оформлена панно с яркими элементами.

«Все это я бы снес и сделал заново в каких-то более светлых тонах», — заявил дизайнер.

Интерьер критикуют не только профессионалы, но и простые россияне, ознакомившиеся с фотографиями квартиры артистки в Сети.

«Настоящий бабушатник. Живет среди хлама. Доживает в кукольном театре с бархатом, шелком, золотыми вензелями и глиняными статуэтками. Ей нравится стоять среди этого антуража в девчачьих рубашках или полуконцертных нарядах с блестками и выставлять себя молодящейся чухонкой», — высказалась одна из пользовательниц.

Ранее стало известно, что Долина не заплатила налог за спорную квартиру. Средства внесла покупательница Полина Лурье.