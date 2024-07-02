«Что это такое? Смешно!» Панкратов-Черный раскрыл размер пенсии

Актер Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. В интервью для новостного портала aif.ru 75-летний народный артист России объяснил, из каких частей она складывается.

«Моя базовая пенсия — 17 600 рублей. Что это такое? Смешно!», — заявил он.

Панкратов-Черный отметил, что ему еще положена доплата в 30 тысяч рублей, которую выплачивают всем народным и заслуженным артистам, живущим в Москве.

«Народные артисты — почти все люди немолодые. У всех пенсия маленькая, а лекарства дорогие сейчас. Всем надо подлечиться, в санаторий съездить — а средств на это нет», — отметил он.

Тем не менее, Панкратов-Черный подчеркнул, что на пенсию даже с добавкой особо не проживешь. Поэтому многие артисты стараются хоть где-то подзаработать.

«Однажды выхожу из аэропорта, и частник предлагает: давайте подвезу. Смотрю — батюшки, а это ж артист! Фамилии называть не буду. Говорю: „А что, нам по пути?”– „Да нет, я подрабатываю“. Оказывается, он извозом занимается», — поделился актер.

Панкратов-Черный добавил, что очень рад быть в строю в качестве актера и не может не работать.

Ранее актер Сергей Селин рассказал, что получает пенсию в 37,5 тысячи рублей. По его словам, он не переживает по этому поводу, так как заблаговременно позаботился о своем будущем.