Исполнитель главной роли фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов рассказал, что при монтаже из картины удалили часть сцен из-за цензуры. В интервью РИА «Новости» актер отметил, что в то время шла активная антиалкогольная компания в стране.

«Мы снимали во время антиалкогольной компании, поэтому три или четыре эпизода полностью вырезали из картины. Помню Володя сидел расстроенный, с синяками под глазами. Он вообще очень много пережил тогда, и от монтажа его отстраняли, потом правда вернули», — сказал Михайлов.

По его словам, к фильму тогда придирались. В том числе говорили, зачем издеваться над русским мужиком, почему он такой нелепый. При том, что в картине потрясающие диалоги и в целом это драматическая комедия. Михайлов добавил, что во время съемок атмосфера была раскрепощенная.

Актер отметил, что на этом фильме за 40 лет выросло уже не одно поколение. По его словам, такое ощущение, что он мог сыграть за свою карьеру только в «Любовь и голуби» и гарантированно получить любовь и популярность.

