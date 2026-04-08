Александр Михалков назвал фильм «Любовь и голуби» своей главной визитной карточкой

Александр Михайлов в интервью RT признался, что, несмотря на богатую фильмографию, насчитывающую более 80 картин, именно «Любовь и голуби» стала его главной визитной карточкой. По его мнению, феномен этого фильма заключается прежде всего в гениальном сценарии.

«Сценарий — первооснова всего. Я очень благодарен драматургу Владимиру Гуркину… Простой сюжет, в котором настолько своеобразные и непростые диалоги. Он написал пьесу про своих односельчан, рассказал их историю», — отметил актер.

Он также рассказал, что премьера пьесы состоялась в Омском театре, где роль Васи исполнял его однокурсник Юрий Кузнецов. Владимир Гуркин был в восторге от игры Нины Дорошиной в «Современнике», и именно ее образ стал эталонным для фильма.

Фильм «Любовь и голуби», ставший настоящей классикой отечественного кинематографа, был снят режиссером Владимиром Меньшовым по одноименной пьесе драматурга Владимира Гуркина. Задолго до выхода картины на экраны спектакль с успехом шел на сцене московского театра «Современник», где главную женскую роль исполнила Нина Дорошина. Именно она сыграла Надю Кузякину и в киноверсии, а ее мужа, Васю Кузякина, воплотил на экране Александр Михайлов.