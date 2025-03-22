Ченнинг Татум похудел на 14 килограммов после отказа играть толстых

Голливудский актер Ченнинг Татум похудел на 14 килограммов после того, как отказался играть роли полных героев. Об этом актер написал в соцсети.

Татум опубликовал серию фотографий, на которых показал себя в прежнем весе 106 килограммов, а также в новом весе — 92 килограмма. Актер набрал вес ради роли в фильме «Жозефина».

«Я так благодарен за мою генетику. Благодарен моему шеф-повару, нутрициологу и чародейке. Благодарен моему тренеру. <… > Но я больше не буду играть жирных, ха-ха. Это слишком сказывается на теле, да и сбрасывать вес становится тяжелее», — написал Татум.

Актер отметил, что его поражают способности человеческого тела.

Психолог Станислав Самбурский назвал фигуру Ченнинга Татума «уютной», которую считают наиболее привлекательной для женщин. Термин dad bod, или «тело папочки» описывает мужчин, которые выглядят привлекательно без идеально накаченной фигуры.